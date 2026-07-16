Oltre cento rider hanno manifestato a Milano dopo che l’ordinanza comunale ha sospeso o ridotto le consegne tra le 12 e le 16, a causa del caldo. La sospensione ha dimezzato gli stipendi settimanali, con i lavoratori che affermano di dover comunque mangiare. La protesta si è svolta davanti a una sede di consegne, con i rider che chiedono soluzioni alternative e maggiore tutela.

In una settimana gli stipendi si sono dimezzati. A Milano oltre un centinaio di rider sono scesi in piazza, dopo l’ordinanza di Palazzo Marino che dal 7 luglio sospende (o riduce fortemente) le consegne nella fascia più calda della giornata, dalle 12.30 alle 16, per evitare i colpi di calore. Un lavoratore mostra lo schermo dello smartphone: appena 170 euro negli ultimi sette giorni. «Come facciamo a mangiare, pagare l’affitto e portare i soldi a casa?», si domandano i fattorini delle consegne. Il blocco arriva in un periodo in cui, secondo chi protesta, il valore delle offerte per singola consegna si sarebbe appiattito intorno ai 3 euro, indipendentemente dalla lunghezza della tratta. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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© Video.corriere.it - La protesta dei rider a Milano: «Con le ore di fermo forzato per il caldo, paga dimezzata. Ma noi dobbiamo mangiare»

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