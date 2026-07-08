Rider a Milano stretta anti caldo | Sospendere gli ordini tra le ore 12.30 e le 16 Il nodo dei controlli

Notizia in breve

A Milano, le consegne dei rider saranno sospese tra le 12.30 e le 16 in risposta alle alte temperature. Il Comune ha emanato un’ordinanza per limitare le attività durante le ore più calde, cercando di proteggere chi lavora all’aperto. La misura riguarda la sospensione o il ridimensionamento degli ordini nelle fasce orarie di massimo calore, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati alle alte temperature per i lavoratori.