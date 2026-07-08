Rider a Milano stretta anti caldo | Sospendere gli ordini tra le ore 12.30 e le 16 Il nodo dei controlli
A Milano, le consegne dei rider saranno sospese tra le 12.30 e le 16 in risposta alle alte temperature. Il Comune ha emanato un’ordinanza per limitare le attività durante le ore più calde, cercando di proteggere chi lavora all’aperto. La misura riguarda la sospensione o il ridimensionamento degli ordini nelle fasce orarie di massimo calore, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati alle alte temperature per i lavoratori.
La morsa sempre più stringente della calura estiva spinge Palazzo Marino a varare un pacchetto di misure per tutelare i rider. Ieri il Comune ha pubblicato un’ordinanza sindacale per ridurre o sospendere nelle giornate più calde l’assegnazione delle consegne dalle 12.30 alle 16, la fascia oraria in cui è previsto l’apice delle temperature. I sindacati chiedono ai servizi di delivery di intervenire sulle ricadute economiche. Le misure adottate dal Comune sono un’integrazione del quadro regionale, varato il 9 giugno. L’ordinanza del Pirellone, infatti, circoscrive il divieto ad alcuni settori produttivi (agricoltura, edilizia, cave) ma non ricomprende espressamente le attività di consegna a domicilio tramite ciclo fattorini. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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