Milano i rider scendono in piazza | Con le ore di fermo forzato per il caldo paga dimezzata Anche noi dobbiamo mangiare

Notizia in breve

Oltre cento rider hanno manifestato in piazza a Milano dopo che un’ordinanza comunale ha sospeso o ridotto significativamente le consegne tra le 12 e le 16, a causa delle alte temperature. Nei giorni successivi, alcuni hanno riferito che le entrate si sono dimezzate, con conseguenti ripercussioni sul pagamento e sulla possibilità di sostenersi. La misura è in vigore dal 7 luglio e riguarda il blocco delle consegne nelle ore più calde.