Milano i rider scendono in piazza | Con le ore di fermo forzato per il caldo paga dimezzata Anche noi dobbiamo mangiare
Oltre cento rider hanno manifestato in piazza a Milano dopo che un’ordinanza comunale ha sospeso o ridotto significativamente le consegne tra le 12 e le 16, a causa delle alte temperature. Nei giorni successivi, alcuni hanno riferito che le entrate si sono dimezzate, con conseguenti ripercussioni sul pagamento e sulla possibilità di sostenersi. La misura è in vigore dal 7 luglio e riguarda il blocco delle consegne nelle ore più calde.
In una settimana gli stipendi si sono dimezzati. A Milano oltre un centinaio di rider sono scesi in piazza, dopo l’ordinanza di Palazzo Marino che dal 7 luglio sospende (o riduce fortemente) le consegne nella fascia più calda della giornata, dalle 12.30 alle 16, per evitare i colpi di calore. Un lavoratore mostra lo schermo dello smartphone: appena 170 euro negli ultimi sette giorni. «Come facciamo a mangiare, pagare l’affitto e portare i soldi a casa?», si domandano i fattorini delle consegne. Il blocco arriva in un periodo in cui, secondo chi protesta, il valore delle offerte per singola consegna si sarebbe appiattito intorno ai 3 euro, indipendentemente dalla lunghezza della tratta. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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