La Promessa anticipazioni 17 luglio | Martina difende Catalina e fa saltare le trattative
Il 17 luglio, durante un incontro con il Barone Valladares, Martina ha difeso Catalina, interrompendo le trattative economiche relative alla serie televisiva. Vera ha manifestato preoccupazioni di essere scoperta, mentre Toño ha affrontato episodi del suo passato. La scena ha causato un'interruzione nelle trattative, modificando gli sviluppi previsti.
Martina prende le difese di Catalina durante l'incontro con il Barone Valladares, facendo precipitare le trattative economiche per La Promessa. Intanto Vera teme di essere scoperta e Toño affronta il passato. Nella prossima puntata de La Promessa, in onda alle 19:40 su Rete 4 venerdì 17 luglio, Martina si ritroverà al centro di un duro confronto con il Barone Bartolomé de Valladares. La giovane non resterà in silenzio davanti agli attacchi contro Catalina e la sua reazione rischierà di compromettere un importante accordo per la tenuta. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Lorenzo continua a ricattare Leocadia, chiedendo di sposare Angela in cambio della liberazione della ragazza, tenuta nascosta in un luogo segreto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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