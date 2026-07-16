La Promessa anticipazioni 17 luglio | Martina difende Catalina e fa saltare le trattative

Notizia in breve

Il 17 luglio, durante un incontro con il Barone Valladares, Martina ha difeso Catalina, interrompendo le trattative economiche relative alla serie televisiva. Vera ha manifestato preoccupazioni di essere scoperta, mentre Toño ha affrontato episodi del suo passato. La scena ha causato un'interruzione nelle trattative, modificando gli sviluppi previsti.