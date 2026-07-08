La Promessa anticipazioni 9 luglio | Don Lorenzo provoca Curro e Martina lo difende
Dopo la scarcerazione, Don Lorenzo torna alla tenuta. Durante la cena, il Capitano si confronta con Curro, ma Martina interviene per proteggerlo. Nel frattempo, Angela diventa il nuovo bersaglio della vendetta di Don Lorenzo.
Dopo la scarcerazione, Don Lorenzo rientra alla tenuta. Il Capitano affronta Curro durante la cena, ma Martina reagisce e lo difende apertamente, mentre Angela diventa il nuovo obiettivo della sua vendetta. Nelle anticipazioni de La Promessa, in onda domani 9 luglio alle 19:40 su Rete 4, il ritorno di Don Lorenzo a Palazzo Luján porta nuove tensioni tra gli abitanti della tenuta. Dopo essere stato scagionato, il Capitano de la Mata è deciso a riprendere il controllo e durante la cena provoca Curro davanti a tutti. Questa volta, però, il giovane non è costretto ad affrontarlo da solo: Martina interviene con coraggio e prende le sue difese, sfidando apertamente lo zio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
La Promessa - Anticipazioni 13 Giugno 2026 - LORENZO VUOLE SPOSARE ANGELA E SCIOCCA LEOCADIA
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