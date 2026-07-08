Dopo la scarcerazione, Don Lorenzo rientra alla tenuta. Il Capitano affronta Curro durante la cena, ma Martina reagisce e lo difende apertamente, mentre Angela diventa il nuovo obiettivo della sua vendetta. Nelle anticipazioni de La Promessa, in onda domani 9 luglio alle 19:40 su Rete 4, il ritorno di Don Lorenzo a Palazzo Luján porta nuove tensioni tra gli abitanti della tenuta. Dopo essere stato scagionato, il Capitano de la Mata è deciso a riprendere il controllo e durante la cena provoca Curro davanti a tutti. Questa volta, però, il giovane non è costretto ad affrontarlo da solo: Martina interviene con coraggio e prende le sue difese, sfidando apertamente lo zio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 9 luglio: Don Lorenzo provoca Curro e Martina lo difende

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La Promessa - Anticipazioni 13 Giugno 2026 - LORENZO VUOLE SPOSARE ANGELA E SCIOCCA LEOCADIA

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