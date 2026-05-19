Martina esplode contro Catalina dopo essere stata esclusa da alcune trattative. Le due cugine si affrontano in un acceso confronto che rischia di dividere la famiglia e accende nuove tensioni a Palazzo Luján. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Lope viene colto sul fatto dal braccio destro del Duca di De Carril. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 20 maggio Martina accusa Catalina e scoppia un duro scontro

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