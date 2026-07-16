La Principessa Leonor ha indossato un blazer color fragola durante una visita ufficiale a Girona, uno dei principali siti archeologici della Spagna. La mattina è trascorsa con la Famiglia Reale al completo, impegnata in una visita istituzionale. La giovane ha scelto un look semplice, ma di tendenza, che ha attirato l’attenzione dei presenti. La visita è durata diverse ore, coinvolgendo anche incontri con autorità locali e visite a monumenti storici.

Metti una mattina in uno dei siti archeologici più importanti della Spagna. È quanto hanno vissuto la Principessa Leonor con la Famiglia Reale al completo, impegnata in una visita istituzionale a Girona. Per esplorare le storiche rovine greche e romane affacciate sul Mediterraneo, Leonor ha scelto un look fresco e casual, in linea con quello della madre Letizia e della sorella, l’Infanta Sofia. Il nuovo blazer della Principessa Leonor perfetto per l’estate. Appesa la tuta dell’esercito dopo tre anni, durante la passeggiata nel sito archeologico di Empúries la Principessa Leonor di Spagna ha sfoggiato un look fresco e sofisticato, in cui spicca un blazer monopetto di un bel color rosa fragola del rinomato brand spagnolo Mirto, realizzato in lino leggero. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Principessa Leonor di Spagna detta tendenza col blazer color fragola

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Princess leonor amd infanta sofia at funeral of their great aunt

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