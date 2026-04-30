A New York, le ultime uscite di Naomi Watts hanno attirato l’attenzione per le sue scelte di abbigliamento. Tra look con blocchi di colore e combinazioni di capi diversi, l’attrice ha mostrato diversi stili durante gli eventi recenti. Le sue scelte di moda spaziano tra outfit più audaci e combinazioni più sobrie, catturando l’occhio dei presenti e dei fotografi.

Se c’è un’altra cosa che Naomi Watts sa fare decisamente bene, al di fuori dal set si intende, questa è senza dubbio trasformare un red carpet — ma non solo — in una dichiarazione di stile senza tempo: è questo ciò che è successo anche stavolta, presso il Metrograph di New York, in occasione della proiezione speciale della serie Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette. L’attrice, che nella nuova serie antologica a cura di Ryan Murphy presta il volto all’iconica Jackie Kennedy, ha catalizzato l’attenzione generale con un look audace quanto scultoreo avente come focus una delle più grandi tendenze della primavera 2026. Lo stesso, poco dopo, è accaduto per le strade di Manhattan.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Naomi Watts, color block o mix and match? I look di tendenza a New York

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