Ronnie Fieg ha impiegato 15 anni per sviluppare la sua prima sneaker inedita con New Balance. Il modello rappresenta il risultato di un lungo processo di progettazione e collaborazione tra il designer e il marchio. La scarpa è stata presentata come un prodotto esclusivo, frutto di un lavoro che ha coinvolto anni di ricerca e perfezionamento. La creazione si distingue per dettagli specifici e per una produzione limitata.

Senza Ronnie Fieg, il mondo delle sneaker per come lo conosciamo oggi semplicemente non esisterebbe. Sembra un'esagerazione, ma non lo è. Il designer originario del Queens è nel settore da oltre trent'anni e, nel 2011, ha fondato Kith, il marchio lifestyle newyorkese che è passato da un piccolo negozio a Brooklyn a 25 boutique sparse in tutto il mondo. Nel frattempo ha collaborato con chiunque, da adidas e Nike a Puma e Salomon. Ma il suo rapporto con New Balance? Quello è sempre stato qualcosa di speciale. Fieg indossava le New Balance già ai tempi delle scuole medie, «prima che la gente del Queens se ne accorgesse». Nel 1995 vendeva le sneaker del marchio sull'8th Street, nel Greenwich Village di New York, e ricorda di aver acquistato il suo primo paio di 1300JP quando «in realtà non poteva permettersele». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La prima New Balance inedita di Ronnie Fieg ha richiesto 15 anni di lavoro

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