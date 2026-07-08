L'intelligenza artificiale ha generato immagini e contenuti che rappresentano figure di personaggi pubblici, come Red Ronnie e Marco Columbro, in ambientazioni che suggeriscono incontri con alieni. Questi risultati sono il frutto di algoritmi che creano rappresentazioni visive a partire da comandi testuali, senza alcuna verifica dell'esistenza reale di tali entità o incontri. Non ci sono prove che l'IA abbia effettivamente individuato alieni o siano state trovate prove di incontri con esseri extraterrestri.

L’intelligenza artificiale vede gli alieni dove non ci sono? Tipo, che so, Red Ronnie o Marco Columbro? Non è proprio così, vediamo come stanno le cose. Due ricercatori della Michigan State University, Christoph Adami e Ankit Gupta (il secondo, dal nome, sembra lui un alieno), hanno verificato quanto sia affidabile l’intelligenza artificiale quando deve distinguere qualcosa di vivo da qualcosa di non vivo. Per farlo hanno usato Avida, un ambiente digitale nel quale esistono brevi programmi informatici capaci di autoreplicarsi, mutare e evolversi. Hanno addestrato una rete neurale su decine di migliaia di sequenze: alcune contenevano le istruzioni necessarie a riprodursi, altre no. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’intelligenza artificiale ha trovato gli alieni? Per ora trova quelli di Red Ronnie e Marco Columbro

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Questo FILM FANTASCIENZA sugli ALIENI Ti FARÀ Mettere in DUBBIO Tutto! | Completo in Italiano

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