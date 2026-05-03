L'articolo presenta una selezione delle quindici collaborazioni più significative di New Balance nel corso degli anni. Le partnership di questo marchio hanno coinvolto vari designer e brand, contribuendo a definire l'immagine e l'evoluzione delle sue calzature. La lista include progetti che hanno lasciato un segno nel mondo della moda e dello streetwear, offrendo un quadro completo delle collaborazioni più apprezzate e riconoscibili.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. C’è una scena in Crazy, Stupid, Love del 2011 in cui il personaggio di Ryan Gosling prende letteralmente le New Balance dai piedi di quello interpretato da Steve Carell e le lancia dal balcone di un centro commerciale, dicendogli: «Non hai alcun diritto di indossare delle New Balance, mai». In una recente intervista con Complex, Gosling ha ammesso che oggi le porta davvero, il che dice tutto su quanto siano cambiate le cose. Un decennio fa, se ci avessero detto che New Balance sarebbe finita per diventare uno dei marchi di sneaker più hype del settore, probabilmente avremmo riso in faccia e chiesto cosa si stessero fumando.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - 15 delle migliori collaborazioni New Balance di tutti i tempi

Top 15 NEW BALANCE Shoes for 2026

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Si parla di: 15 delle migliori collaborazioni New Balance di tutti i tempi.

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