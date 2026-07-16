Una serie di foto del 2007 mostra Messi con un neonato Yamal in braccio, scattata durante un calendario del Barcellona con Unicef. La stessa immagine, diventata virale, ha generato discussioni sulla possibilità che Messi potesse tenere in braccio Yamal prima di una finale mondiale, una probabilità stimata in 1 su 500 milioni. La foto, mai pubblicata ufficialmente, era parte di un progetto benefico e oggi viene condivisa con sorpresa.

La foto – anzi, la serie di foto – che oggi tutti pubblicano e di cui tutti parlano con i toni dello stupore assoluto è del 2007. Fa parte di un calendario che il Barcellona fece con Unicef, che all’epoca era il suo sponsor. Le avete già viste ovunque: un giovane Leo Messi tiene in braccio un neonato Lamine Yamal; in un’altra gli fa. il bagnetto. I due si incontreranno da avversario 19 anni dopo domenica prossima, in una finale dei Mondiali. Hay fotografías que, cuando fueron tomadas, no significaban nada. Hasta que el tiempo les dio un valor incalculable. En 2007, el fotógrafo español Joan Monfort participó en una campaña solidaria de UNICEF, el FCB y el diario Sport. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La possibilità che Messi tenesse in braccio Yamal neonato per poi ritrovarlo in finale Mondiale era una su 500 milioni

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La foto di Lionel Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal neonato, ora che si affronteranno in finale ai MondialiUna foto mostra Lionel Messi mentre fa il bagnetto a un neonato, Lamine Yamal, che ora sarà avversario in finale ai Mondiali.

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È il primo incrocio tra Yamal e Messi, 19 anni dopo il bagnetto ormai simbolo di un passaggio di consegne, di un istante di premonizione pronto a compiersi, come se quel momento fosse stato un prologo. La foto dei due campioni del Barcellona risale al 2007, x.com

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