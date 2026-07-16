La poker face dei cavalli | di fronte a un predatore rimangono impassibili ma il loro cuore batte all'impazzata

Uno studio dell'Ohio State University ha osservato che i cavalli, di fronte a un predatore, mantengono un’espressione impassibile, ma il loro cuore batte velocemente. L’indagine ha evidenziato che gli animali sono in grado di esercitare autocontrollo nel valutare una minaccia, anche se fisicamente mostrano segni di agitazione. La ricerca si concentra sulle loro reazioni comportamentali e fisiologiche in situazioni di potenziale pericolo.

Uno studio dell'Ohio State University ha svelato le capacità cognitive dei cavalli rispetto al trovarsi di fronte a un predatore. Gli animali mostrano una notevole capacità di autocontrollo quando valutano una potenziale minaccia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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