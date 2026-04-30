Simone Inzaghi | Scioccato dall'inchiesta arbitri L'Inter a causa dei loro errori perse tanti punti

Simone Inzaghi ha commentato l'inchiesta sugli arbitri e le accuse rivolte all'ex designatore, riguardo alle presunte designazioni favorevoli all'Inter. Ha affermato di essere stato scioccato dalle rivelazioni e ha sottolineato che la squadra nerazzurra ha perso diversi punti nella passata stagione a causa di errori arbitrali. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sull'impatto di questi errori sui risultati della squadra.

Simone Inzaghi ha parlato dell'inchiesta arbitri e delle accuse rivolte all'ormai ex designatore Rocchi sulle sue presunte designazioni gradite all'Inter: "Mi ha scioccato: l’Inter ha perso parecchi punti nella scorsa stagione a causa degli errori arbitrali".🔗 Leggi su Fanpage.it

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