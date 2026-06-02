Il 2 giugno visto dai cavalli dopo la fuga di Roma l'etologa Bajona | Non basta l'addestramento serve fiducia

Il 2 giugno, durante le prove della parata a Roma, alcuni cavalli sono scappati. L’etologa Elena Bajona ha commentato l’accaduto, affermando che oltre all’addestramento è fondamentale instaurare un rapporto di fiducia. Ha sottolineato che i cavalli, prima di scappare, si sarebbero sentiti insicuri e che il loro comportamento riflette una mancanza di tranquillità nel momento dell’evento.

Dopo la fuga dei cavalli durante le prove della parata del 2 giugno a Roma, l’etologa Elena Bajona spiega a Fanpage.it come fiducia reciproca e preparazione emotiva possono evitare il panico e aiutare gli animali ad affrontare eventi come questi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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