La paura di Brignone | Provo dolore costantemente La Coppa del mondo? Non so se riuscirò a gareggiare
Federica Brignone ha dichiarato di provare dolore costantemente e ha espresso dubbi sulla possibilità di partecipare alle prossime gare di Coppa del mondo. In un'intervista al quotidiano francese L'Équipe, ha spiegato che il suo futuro in competizione non è ancora deciso. La campionessa italiana ha anche detto di non sapere se riuscirà a gareggiare nelle prossime tappe stagionali.
Frasi, quelle di Federica Brignone, che un po' di preoccupazione la mettono. In un'intervista concessa al quotidiano francese L'Équipe, ammette che il suo futuro agonistico è ancora tutto da scrivere. "Non so ancora se riuscirò a gareggiare nella prossima stagione", la frase "pesante" della sciatrice azzurra, che il 14 luglio ha compiuto 36 anni. Ma cosa succede? La frattura al piatto tibiale e alla testa del perone della gamba sinistra ha lasciato cicatrici profonde e oggi la bicampionessa olimpica porta ancora una placca nell'arto operato. Il recupero procede, ma è più lento del previsto. "Mi alleno con intensità, ma continuo anche le terapie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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