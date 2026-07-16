La paura di Brignone | Provo dolore costantemente La Coppa del mondo? Non so se riuscirò a gareggiare

Notizia in breve

Federica Brignone ha dichiarato di provare dolore costantemente e ha espresso dubbi sulla possibilità di partecipare alle prossime gare di Coppa del mondo. In un'intervista al quotidiano francese L'Équipe, ha spiegato che il suo futuro in competizione non è ancora deciso. La campionessa italiana ha anche detto di non sapere se riuscirà a gareggiare nelle prossime tappe stagionali.