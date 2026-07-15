Una campionessa di sci ha dichiarato di non essere sicura di poter gareggiare nella prossima stagione, affermando che il suo corpo potrebbe non riprendersi completamente. Ha detto di voler tentare di mettere gli sci all’inizio di agosto, anche se non è certa di riuscirci. Ha già acquistato un biglietto per un campo di allenamento in Sud America a settembre, dove si svolgeranno sessioni con tutta la squadra italiana.

Roma, 15 lug. - (Adnkronos) - "Cercherò di mettere gli sci all'inizio di agosto. Non so ancora se riuscirò a fare la prossima stagione. Ho già il biglietto per Ushuaia a settembre, dove tutta la squadra italiana farà gli allenamenti. Ma se soffrirò quanto la scorsa stagione il tutto non sarà sopportabile. L'anno scorso, in questo periodo, non sapevo nemmeno quando sarei riuscita a camminare. Quindi, in un certo senso, quest'estate va meglio, ma il mio corpo non si riprenderà mai del tutto". Così Federica Brignone nel corso di un'intervista all'Equipe dove la 36enne valdostana fa il punto della situazione sulla sua condizione fisica a 15 mesi... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Brignone: "Non so se riuscirò a gareggiare il prossimo anno, il mio corpo non si riprenderà mai del tutto"

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