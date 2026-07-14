Ci sarà un giorno festivo se l’Inghilterra vincerà la Coppa del Mondo?

Da justcalcio.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Se l’Inghilterra vincerà la Coppa del Mondo, potrebbe essere istituito un giorno festivo nel paese. Attualmente, mancano due partite alla squadra maschile per conquistare il primo trofeo dal 1966. La vittoria rappresenterebbe il primo titolo in 60 anni e renderebbe memorabile questa rosa di giocatori. La decisione di proclamare un giorno di festa dipenderà dalle autorità, in caso di successo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Breaking: All’Inghilterra mancano solo due partite per vincere la Coppa del Mondo per la prima volta dal 1966. Porrebbe fine a 60 anni senza trofei per la squadra maschile e immortalerebbe l’attuale rosa di giocatori nella storia del calcio inglese. Tutto ciò che resta da fare è battere gli attuali campioni del mondo dell’Argentina e due delle favorite pre-torneo, Francia e Spagna, nel caso in cui raggiungessero la finale. Gioca al nostro pronostico GRATUITO e vinci £ 1.000. Ci sarà un giorno festivo se l’Inghilterra vincerà la Coppa del Mondo 2026 domenica?. Il capitano dell’Inghilterra Bobby Moore tiene in alto il trofeo Jules Rimet dopo... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

ci sar224 un giorno festivo se l8217inghilterra vincer224 la coppa del mondo
© Justcalcio.com - Ci sarà un giorno festivo se l’Inghilterra vincerà la Coppa del Mondo?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Así viví el partido México vs Inglaterra: el más visto del continente América y tercero del mundo.

Video Así viví el partido México vs Inglaterra: el más visto del continente América y tercero del mundo.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Mondiale: Starmer apre a un giorno festivo se vince l'Inghilterra

Jordan Henderson ha qualcosa da offrire all’Inghilterra: se riusciranno a trarne vantaggio, potrebbe influenzare la loro Coppa del MondoJordan Henderson si unisce alla rosa inglese in vista della Coppa del Mondo, portando con sé esperienza e leadership.

Argomenti più discussi: CR7 da record, le doppiette di Messi e Mbappé e non solo Coppa del Mondo FIFA; Mondiali, il tabellone e il calendario dei quarti di finale: ecco tutti gli abbinamenti; Mondiali, il tabellone dei quarti: la grafica con incroci, risultati e calendario; Le partite di oggi ai Mondiali 2026, si chiudono gli ottavi di finale: Argentina-Egitto e Svizzera Colombia.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web