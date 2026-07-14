Ci sarà un giorno festivo se l’Inghilterra vincerà la Coppa del Mondo?
Se l’Inghilterra vincerà la Coppa del Mondo, potrebbe essere istituito un giorno festivo nel paese. Attualmente, mancano due partite alla squadra maschile per conquistare il primo trofeo dal 1966. La vittoria rappresenterebbe il primo titolo in 60 anni e renderebbe memorabile questa rosa di giocatori. La decisione di proclamare un giorno di festa dipenderà dalle autorità, in caso di successo.
Breaking: All’Inghilterra mancano solo due partite per vincere la Coppa del Mondo per la prima volta dal 1966. Porrebbe fine a 60 anni senza trofei per la squadra maschile e immortalerebbe l’attuale rosa di giocatori nella storia del calcio inglese. Tutto ciò che resta da fare è battere gli attuali campioni del mondo dell’Argentina e due delle favorite pre-torneo, Francia e Spagna, nel caso in cui raggiungessero la finale. Gioca al nostro pronostico GRATUITO e vinci £ 1.000. Ci sarà un giorno festivo se l’Inghilterra vincerà la Coppa del Mondo 2026 domenica?. Il capitano dell’Inghilterra Bobby Moore tiene in alto il trofeo Jules Rimet dopo... 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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