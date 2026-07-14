Breaking: All’Inghilterra mancano solo due partite per vincere la Coppa del Mondo per la prima volta dal 1966. Porrebbe fine a 60 anni senza trofei per la squadra maschile e immortalerebbe l’attuale rosa di giocatori nella storia del calcio inglese. Tutto ciò che resta da fare è battere gli attuali campioni del mondo dell’Argentina e due delle favorite pre-torneo, Francia e Spagna, nel caso in cui raggiungessero la finale. Gioca al nostro pronostico GRATUITO e vinci £ 1.000. Ci sarà un giorno festivo se l’Inghilterra vincerà la Coppa del Mondo 2026 domenica?. Il capitano dell’Inghilterra Bobby Moore tiene in alto il trofeo Jules Rimet dopo... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Ci sarà un giorno festivo se l’Inghilterra vincerà la Coppa del Mondo?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Así viví el partido México vs Inglaterra: el más visto del continente América y tercero del mundo.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Mondiale: Starmer apre a un giorno festivo se vince l'Inghilterra

Jordan Henderson ha qualcosa da offrire all’Inghilterra: se riusciranno a trarne vantaggio, potrebbe influenzare la loro Coppa del MondoJordan Henderson si unisce alla rosa inglese in vista della Coppa del Mondo, portando con sé esperienza e leadership.

Argomenti più discussi: CR7 da record, le doppiette di Messi e Mbappé e non solo Coppa del Mondo FIFA; Mondiali, il tabellone e il calendario dei quarti di finale: ecco tutti gli abbinamenti; Mondiali, il tabellone dei quarti: la grafica con incroci, risultati e calendario; Le partite di oggi ai Mondiali 2026, si chiudono gli ottavi di finale: Argentina-Egitto e Svizzera Colombia.

Recap #SinnerZverev È curioso come ogni slam racconti il carattere del luogo che lo ospita. Il Roland Garros è elegante e capriccioso. US Open entusiasta e rumoroso. Australian Open moderno e solare. Wimbledon, beh. Wimbledon è aristocratico e punk. P x.com

Una Ferrari è in un giorno di riprese sul circuito di Madrid. Ehi, la gara sarà tra due mesi e la situazione è, diciamo, ancora un po' pittoresca. Riusciranno a finire quei lavori in tempo? reddit