La Nuova Ternana ha completato l’iscrizione al campionato. La decisione è arrivata dopo un’asta intensa, durante la quale il proprietario ha lasciato intendere di poter rinunciare alla partecipazione. Nel frattempo, sono stati approvati anche i primi trasferimenti e le nuove iscrizioni, mentre i lavori per la preparazione della stagione sono in corso. La società ha confermato la presenza di tutte le componenti necessarie per il campionato, nonostante le tensioni emerse durante le trattative.

Un’asta tosta e rovente, con Stefano Bandecchi che non le manda a dire e ipotizza una propria clamorosa rinuncia. Intanto, mentre arriva anche il via libera dalla Covisod all’iscrizione alla Serie D, sui social e non solo, continua le scambio di vedute (in alcuni casi molto pesante e con chiaro sfondo politico) tra coloro che sostengono il progetto Nuova Ternana 1925 e coloro che sono del tutto contrari. Oggi, chiusura asta telematica ore 15, sapremo chi si aggiudicherà il marchio storico rossoverde e i beni mobili della Ternana Calcio, per un importo di almeno 172 mila euro, tasse e oneri inclusi. Oltre a quella avanzata dal primo cittadino di Terni (da capire se a proprio titolo, o tramite una società), ci sarebbe quella dell’associazione "La Ternana Siamo Noi" (non è dato sapere se affiancata da altri). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Nuova Ternana è iscritta. Marchio, oggi il verdetto

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GIORNI TORRIDI | NUOVA TERNANA 1925 TRA ISCRIZIONE E MARCHIO

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