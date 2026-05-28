Stefano Bandecchi | Un bando per il marchio Prossima settimana chiudiamo per la nuova Ternana
Il sindaco ha annunciato che sarà pubblicato un bando per il marchio della nuova Ternana e che la chiusura della procedura è prevista per la prossima settimana. Ha anche comunicato che, prima di un'udienza al tribunale di Terni, fornirà ulteriori aggiornamenti sul progetto. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto del bando o sui tempi di avvio. La comunicazione riguarda l’organizzazione e la gestione del marchio legato alla squadra.
Un intervento del sindaco Stefano Bandecchi, in previsione della nascita della nuova Ternana. Il primo cittadino infatti ha fornito ulteriori aggiornamenti, prima di recarsi in udienza al tribunale di Terni. E’ infatti in svolgimento il processo per i fatti accaduti nel corso del Consiglio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie e thread social correlati
Ternana, Stefano Bandecchi: "Tutto fatto per l'Orvietana. Acquisterò presto il marchio del club rossoverde 1925"Il sindaco di Terni ha annunciato che ha completato l'acquisto del marchio dell'Orvietana, club fondato nel 1925.
Leggi anche: Ternana, da Stefano Bandecchi a Bandecchi Stefano. Tre imprenditori per salvare il club dalla cancellazione
Temi più discussi: Terni, ancora scontro sui bagni pubblici. Verdecchia: Esempio di fallimento dell’amministrazione. Bandecchi: Colpa degli atti vandalici; Ternana, nessuna nuova offerta al Tribunale fallimentare; Terni, ritirata in Commissione la delibera sull’esternalizzazione di due asili nido: bando in stand-by; Dal fallimento alla Ternana di Stefano Bandecchi: verso l’asta deserta e la ripartenza dopo la fusione.
Mancano davvero poche ore per presentare offerte al Tribunale per acquistare le Fere, ma nonostante gli sforzi dei dipendenti non c'è nessun passo in avanti concreto. Tiene banco il futuro in Serie D con il piano di Stefano Bandecchi facebook
Stefano Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscaleTerni, 17 febbraio 2026 – Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi è stato rinviato a giudizio a Roma per l'accusa di evasione fiscale. A Bandecchi è contestato di non avere pagato imposte per circa 20 ... lanazione.it
Pompei, Stefano Bandecchi con Maria Rosaria Boccia e Vincenzo Guida aprono la campagna elettorale della lista Dimensione BandecchiStefano Bandecchi con Maria Rosaria Boccia e Vincenzo Guida aprono la campagna elettorale della lista Dimensione Bandecchi a Pompei. Un pubblico attento e numeroso ha fatto da cornice all’evento di ... iltempo.it