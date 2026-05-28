Stefano Bandecchi | Un bando per il marchio Prossima settimana chiudiamo per la nuova Ternana

Notizia in breve

Il sindaco ha annunciato che sarà pubblicato un bando per il marchio della nuova Ternana e che la chiusura della procedura è prevista per la prossima settimana. Ha anche comunicato che, prima di un'udienza al tribunale di Terni, fornirà ulteriori aggiornamenti sul progetto. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto del bando o sui tempi di avvio. La comunicazione riguarda l’organizzazione e la gestione del marchio legato alla squadra.