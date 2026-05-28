Stefano Bandecchi | Un bando per il marchio Prossima settimana chiudiamo per la nuova Ternana

Da ternitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco ha annunciato che sarà pubblicato un bando per il marchio della nuova Ternana e che la chiusura della procedura è prevista per la prossima settimana. Ha anche comunicato che, prima di un'udienza al tribunale di Terni, fornirà ulteriori aggiornamenti sul progetto. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto del bando o sui tempi di avvio. La comunicazione riguarda l’organizzazione e la gestione del marchio legato alla squadra.

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Un intervento del sindaco Stefano Bandecchi, in previsione della nascita della nuova Ternana. Il primo cittadino infatti ha fornito ulteriori aggiornamenti, prima di recarsi in udienza al tribunale di Terni. E’ infatti in svolgimento il processo per i fatti accaduti nel corso del Consiglio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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