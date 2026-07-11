la nuova ternana guarda alla covisod attesa per tutto dal parere figc al marchio

Notizia in breve

L’iscrizione alla Serie D e la fusione della Nuova Ternana proseguono senza intoppi. In attesa del parere della FIGC sulla questione, si è rafforzata la protezione del titolo sportivo dell’Orvietana e della Ternana Futsal in A2. La decisione della federazione è attesa come passo chiave per l’iter in corso. La tutela dei titoli sportivi rappresenta un passaggio cruciale per il processo di fusione e iscrizione.