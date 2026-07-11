La Nuova Ternana guarda alla Covisod Attesa per tutto dal parere Figc al marchio
L’iscrizione alla Serie D e la fusione della Nuova Ternana proseguono senza intoppi. In attesa del parere della FIGC sulla questione, si è rafforzata la protezione del titolo sportivo dell’Orvietana e della Ternana Futsal in A2. La decisione della federazione è attesa come passo chiave per l’iter in corso. La tutela dei titoli sportivi rappresenta un passaggio cruciale per il processo di fusione e iscrizione.
Come ampiamente ipotizzato nei giorni scorsi, procede in modo regolare l’iter per l’iscrizione alla Serie D e per la fusione. In attesa del pronunciamento della FIGC in merito a quest’ultima, la blindatura del titolo sportivo dell’Orvietana (e di quello della Ternana Futsal nel campionato di A2) è stato un passaggio fondamentale. Ora va tenuta presente la data del 28 luglio, giorno in cui la Co.Vi.So.D. relazionerà al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in ordine alle domanda di iscrizione delle società di tutti campionati nazionali L.N.D.. Il Consiglio Direttivo della Lega medesima dovrà riunirsi per deliberare definitivamente in merito alle iscrizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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