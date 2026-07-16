La nuova legge elettorale potrebbe favorire il campo largo | Vannacci è l’ago della bilancia

La legge elettorale approvata potrebbe favorire il campo largo. Vannacci è considerato l’ago della bilancia nel nuovo scenario politico. La legge, ancora in vigore, potrebbe modificare gli equilibri di potere tra le forze politiche. La discussione sulla riforma prosegue, con possibili ripercussioni sui risultati elettorali. La situazione rimane in evoluzione, mentre le forze politiche attendono sviluppi.

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Legge elettorale, come funziona e cosa cambia

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