Sondaggi politici centrodestra e campo largo si avvicinano | Vannacci sopra il 3% è l'ago della bilancia

Da fanpage.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I sondaggi politici indicano che il centrodestra e il campo largo si avvicinano nelle intenzioni di voto. Tra i candidati, il partito di Vannacci raggiunge il 3,3% delle preferenze, rappresentando un possibile elemento decisivo alle prossime elezioni. La sua percentuale supera la soglia del 3%, considerata significativa nel contesto delle alleanze e delle coalizioni in vista del voto. Nessuna altra variazione viene segnalata rispetto alle precedenti rilevazioni.

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Campo largo e centrodestra si avvicinano. A giocare il ruolo di possibile ago della bilancia alle elezioni del prossimo anno potrebbe essere Futuro Nazionale di Vannacci, attualmente al 3,3%. Ecco cosa dice l'ultimo sondaggio Dire-Tecnè. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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