Occhi puntati su Reggio Calabria | arrriva la NTC Summer League

A Reggio Calabria si svolgerà il secondo appuntamento della NTC Summer League, parte del circuito Estathé 3x3 Italia Streetbasket. La manifestazione si terrà nel weekend e vedrà protagonisti i team di streetbasket provenienti da diverse regioni. La competizione si svolgerà in un’area dedicata, con partite che si svolgeranno nel rispetto delle regole del basket 3x3. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà anche in caso di maltempo.

Prosegue il tour dell'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit, che nell'imminente weekend sarà grande protagonista a Reggio Calabria. Dal 9 al 12 luglio infatti, presso l'Arena dello Stretto sul Lungomare Falcomatà, i riflettori si accenderanno sulla NTC Summer League, le cui sfide dei Quarti di finale saranno visibili in diretta streaming sul canale youtube dell'Italbasket., Alla tappa calabrese sarà presente anche Estathé, che proporrà attività e grande divertimento per tutti gli appassionati di pallacanestro e turisti che si recheranno ad ammirare le gesta di giocatori e giocatrici provenienti da tutta Italia., Non... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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