La notte delle candele di Vallerano | quando un borgo medievale si illumina di luce antica
Nella notte di Vallerano, il borgo medievale si è acceso di luce con migliaia di candele. Le strade in pietra si sono riempite di luci calde, creando un’atmosfera suggestiva. La manifestazione ha coinvolto residenti e visitatori, che hanno camminato tra le vie illuminate, portando con sé il profumo della cera bruciata. La luce delle candele ha avvolto il centro storico, trasformando il borgo in un quadro di luci e ombre.
Immaginate di camminare lungo un vicolo di pietra nel cuore del Lazio, mentre l’oscurità cade lentamente e l’aria porta con sé il profumo della cera bruciata. Ogni estate, l’ultimo sabato di agosto, il borgo medievale di Vallerano si trasforma in qualcosa di straordinario: oltre 100.000 candele vengono disposte una ad una lungo strade, scalinate e logge, restituendo alla notte una luce che sa di altro tempo. Non è uno spettacolo pirotecnico, non è un festival elettronico. È qualcosa di più raro: un atto collettivo di bellezza. Un rituale che unisce abitanti e visitatori. La preparazione inizia nel pomeriggio, nel silenzio. Gli abitanti di Vallerano escono di casa e sistemano le candele senza clamore, con la cura di chi compie un gesto antico. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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