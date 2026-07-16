La notte delle candele di Vallerano | quando un borgo medievale si illumina di luce antica

Notizia in breve

Nella notte di Vallerano, il borgo medievale si è acceso di luce con migliaia di candele. Le strade in pietra si sono riempite di luci calde, creando un’atmosfera suggestiva. La manifestazione ha coinvolto residenti e visitatori, che hanno camminato tra le vie illuminate, portando con sé il profumo della cera bruciata. La luce delle candele ha avvolto il centro storico, trasformando il borgo in un quadro di luci e ombre.