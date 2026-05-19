Il mare si illumina di notte | il mistero delle navi cinesi che preoccupa gli Usa

Da alcune settimane, le acque davanti alle coste dell’Argentina si illuminano di notte, creando l’impressione che ci sia una città galleggiante. Questo fenomeno ha attirato l’attenzione degli Stati Uniti, che stanno monitorando la situazione. Le luci visibili sembrano provenire da navi di origine cinese, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sulla loro natura o scopo. La presenza di queste imbarcazioni è al centro di una crescente attenzione internazionale.

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Da un po’ di tempo il mare notturno davanti alle coste dell’ Argentina è solito illuminarsi come se al suo interno ci fosse una città galleggiante. Cosa succede? Centinaia di imbarcazioni cinesi specializzate nella pesca del calamaro operano ai margini della zona economica esclusiva di Buenos Aires, in un’area diventata ormai simbolo della crescente presenza di Pechino in America Latina. Ebbene, negli ultimi dieci anni la flotta è aumentata di quasi il 50%, alimentando domande, dubbi e preoccupazioni. Per gli Stati Uniti, infatti, quelle navi rappresentano molto più di un semplice business ittico: sono il segnale dell’avanzata cinese nel loro tradizionale “cortile di casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il mare si illumina di notte: il mistero delle navi cinesi che preoccupa gli Usa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video THE SUMERIANS: The Origin of the First Cities Sullo stesso argomento “Zero aerei e navi da guerra cinesi in azione”: il mistero che preoccupa TaiwanPer la prima volta, dopo anni di tensione quasi quotidiana, lo spazio aereo intorno a Taiwan è rimasto insolitamente silenzioso. Leggi anche: Teheran consentirà il passaggio delle navi cinesi dallo Stretto di Hormuz Il mare si illumina di notte: il mistero delle navi cinesi che preoccupa gli UsaCentinaia di pescherecci di Pechino operano ai margini delle acque argentine. Washington teme attività di sorveglianza oltre alla pesca dei calamari ... ilgiornale.it Il mare si illumina di blu: lo spettacolo della bioluminescenza in Nuova Zelanda (Video)Tra le onde di Stanmore Bay, ad Auckland, in Nuova Zelanda, il mare si è acceso di una luce blu intensa, regalando uno spettacolo naturale di rara bellezza. A immortalare la scena è stato Matthew ... ilmeteo.it