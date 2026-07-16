Il 22 luglio alle 18 si inaugura ad Arezzo una mostra di cimeli garibaldini presso i locali della Provincia nell’Atrio d'Onore. La mostra ricorda il passaggio di Anita e Giuseppe Garibaldi nella città il 22 luglio 1849, durante la fuga da Roma dopo la caduta della Repubblica Romana. L’esposizione resterà aperta al pubblico e presenta oggetti legati ai due protagonisti.

Arezzo, 16 luglio 2026 – Il 22 luglio alle ore 18 verrà inaugurata ad Arezzo presso i locali della Provincia nell’Atrio d'Onore, una mostra di "Cimeli garibaldini" per ricordare il passaggio da Arezzo di Anita e Giuseppe Garibaldi il 22 luglio 1849, in fuga da Roma, dopo la caduta della Repubblica Romana. La mostra, organizzata dalla Sezione di Arezzo dell'ANVRG (Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini), espone anche l'abito che indossava Anita, durante questo passaggio, (cimelio unico) gentilmente concesso dalla Repubblica di S. Marino insieme alla sciabola di Garibaldi. . 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - La mostra "Cimeli garibaldini" per ricordare il passaggio da Arezzo di Anita e Giuseppe Garibaldi il 22 luglio 1849

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