Il Milan ha avviato oggi la preparazione della stagione 2026-27 con il raduno a Milanello. Chukwueze si trova ancora in fase di conferma e il club valuta il piano tattico di Amorim. Nei prossimi giorni si attende anche l’eventuale ingresso di Diallo, con il suo futuro ancora da definire. La squadra si è riunita questa mattina per le prime esercitazioni, mentre i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale su Pianeta Milan.

Inizia oggi la stagione del Milan: i rossoneri si sono ritrovati questa mattina a Milanello per iniziare il raduno per la preparazione del 2026-27. Grazie ai contributi del nostro inviato Stefano Bressi, su Pianeta Milan potrete seguire live tutta la giornata rossonera ( qui le notizie ). Presente anche Samuel Chukwueze, che torna dopo una stagione in prestito al Fulham. promowebapp I numeri di Chukwueze in Premier League e l'analisi della heatmap. Queste le statistiche dell'esterno offensivo rossonero: - 23 partite giocate di cui 10 da titolare. Per molti, Chukwueze sembrava essere uno dei possibili giocatori cedibli in questa sessione di mercato, ma Amorim ha sorpreso tutti nella sua conferenza stampa di presentazione: "Chukwueze rimarrà con noi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Chukwueze al Milan per restare: occhio al piano tattico di Amorim. Futuro alla Diallo?

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