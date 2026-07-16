Un uomo è morto in un incidente nel porto, coinvolgendo una barca e un'imbarcazione di passaggio. L'evento ha causato il blocco temporaneo delle operazioni nel settore marittimo e ha attirato l'attenzione delle autorità. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato il corpo. Nessuna persona è rimasta ferita oltre all'uomo deceduto. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica, mentre le indagini sono in corso.

Rimango in ascolto delle onde, delle barche e dei gabbiani, e anche delle voci isolate della città. Mentre sono ancora aletto, dalla piccola finestra della stanza scorgo l’acqua del Rio di San Polo, che qualche metro più in là sfocia nel Canal Grande, a pochi passi dal Centro Tedesco di Studi Veneziani nel Palazzo Barbarigo, dove mi trovo per qualche giorno. Non solo il profumo delle lenzuola, anche l’arredo e la stessa piccola stanza degli ospiti sembrano provenire da un’altra epoca. Afferro il telefono per spegnere la sveglia che sta per suonare. E chiudo gli occhi ancora una volta. Non so con certezza quando abbia avuto inizio il dolore contro cui combatto, ma che continuo a percepire. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La morte di un padre e la fine delle certezze dell’Occidente

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