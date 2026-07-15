La presidente del Consiglio è arrivata a Doha nella notte del 14 gennaio 2025. La visita ufficiale ha avuto come obiettivo le condoglianze per la morte dell’Emiro Padre Al Thani. Meloni ha incontrato rappresentanti locali e ha espresso le sue condoglianze. La delegazione italiana ha fatto visita al palazzo reale, dove si è svolta la cerimonia di commiato. La visita si è conclusa con un colloquio tra i due governi.

La Visita della Presidente Meloni a Doha. ROMA – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inaugurato la sua missione a Doha nella notte del 14 gennaio 2025. La premier è attualmente ospite di Palazzo Lusail, dove partecipa alla cerimonia di condoglianze per la scomparsa di Sua Altezza l’Emiro Padre dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Questo evento ha un forte significato, poiché l’emiro compiangeva un ritorno all’attività diplomatica della nazione e riflette l’importanza dei legami tra l’Italia e il Qatar. Cerimonia di Condoglianze e Incontri Diplomati. Dopo la cerimonia ufficiale, la presidente Meloni avrà un incontro previsto con Sua Altezza l’Emiro Tamim bin Hamad Al Thani. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Meloni in Qatar per le condoglianze dopo la morte dell’Emiro Padre Al Thani.

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