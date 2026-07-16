la meloni sfida i traditori

Il governo ha deciso di tornare a votare al Senato con il metodo del voto palese, seguendo le indicazioni di un ministro. Successivamente, il premier presenterà la fiducia alla Camera per cercare di superare le opposizioni. La strategia mira a consolidare il sostegno parlamentare, ma ci sono rischi di scontri e di mancate maggioranze. La decisione arriva in un momento di tensione tra le forze politiche, con possibili conseguenze sulla stabilità dell’esecutivo.

Il piano del premier segue la linea indicata da La Russa: riprovarci a Palazzo Madama (a voto palese) e tornare alla Camera mettendo la fiducia. I pericoli però non mancano. I numeri sarebbero più risicati e si entrerebbe nel tunnel della Manovra «La Meloni», dice alla Verità un autorevolissimo senatore della maggioranza, «ci farà ripresentare l’emendamento, magari un po’ cambiato, al Senato, dove c’è il voto palese, e poi metterà la fiducia in terza lettura alla Camera. Tutto questo casino si sarebbe potuto evitare presentando la legge prima al Senato, dove appunto su questa materia non c’è il voto segreto, e poi approvarla con la fiducia alla Camera». 🔗 Leggi su Laverita.info

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