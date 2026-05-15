Barbara D’Urso ha annunciato di aver intentato una causa contro Mediaset, l’azienda con cui ha lavorato per diversi anni. La conduttrice ha dichiarato che si tratta di un procedimento legale legato a un trattamento riservato ai “traditori”, senza entrare nel dettaglio delle accuse o delle motivazioni. La sua scelta arriva dopo un periodo di tensioni e discussioni che hanno coinvolto la sua collaborazione con la rete. Al momento, non sono stati forniti ulteriori chiarimenti sulle cause o sui risvolti della vicenda.

Un trattamento che si riserva ai traditori: sono parole dure quelle che usa Barbara D’Urso per spiegare le ragioni per le quali ha deciso di fare causa a Mediaset, la sua ex azienda. “Dopo sedici anni di un rapporto intenso sia professionale che affettivo, durante i quali ho ricevuto molto ma ho anche dato tutta me stessa, tutto si è interrotto improvvisamente nel 2023. Non è stata una mia decisione e, per giunta, mi è stata comunicata da terze persone: da allora non ho mai ricevuto una spiegazione né un solo messaggio da nessuno” spiega la conduttrice in un’intervista a La Stampa. “Mi è stato riferito che esisteva il divieto assoluto di avere contatti con me: un trattamento che solitamente si riserva ai traditori, ai vili traditori. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Barbara D’Urso e la causa a Mediaset: “Trattamento riservato ai traditori, la verità verrà fuori”

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Barbara d'Urso a La Stampa: A Mediaset ho dato sedici anni della mia vita. La verita verrà fuori

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Barbara d'Urso, perché ha fatto causa a Mediaset? Dopo sedici anni di un rapporto intenso sia professionale che affettivo, durante i quali ho ricevuto molto ma ho anche dato tutta me stessa, tutto si è interrotto improvvisamente nel 2023. Non è stata una mia x.com

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