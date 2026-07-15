La maggioranza perde pezzi Parte la caccia ai traditori
Alle 19.10, il vicepresidente della Camera ha annunciato la chiusura della votazione sull’emendamento principale della nuova legge elettorale, relativo alle preferenze. La maggioranza perde consensi e si prepara una verifica interna. La decisione arriva dopo un lungo scrutinio e segnala tensioni tra i gruppi politici coinvolti. La questione delle preferenze resta al centro del dibattito, mentre si attendono i risultati ufficiali delle votazioni.
Sono le 19.10, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, che presiede l’aula, ha appena dichiarato chiusa la votazione sull’emendamento più importante alla nuova legge elettorale, quello che introduce le preferenze. Quelli precedenti hanno visto il centrodestra sempre compatto, intorno ai 210 voti. Rampelli legge il risultato con la voce che gli trema: «Voti favorevoli 187, voti contrari 188. La Camera respinge». Il risultato appare sul tabellone, dai banchi delle opposizioni si alza un urlo simile a quello di uno stadio quando la squadra di casa segna un gol.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
Traité de Versailles : La Paix Qui a Changé le Destin du Monde | Documentaire Histoire - MDW
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