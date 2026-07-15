la maggioranza perde pezzi parte la caccia ai traditori

Notizia in breve

Alle 19.10, il vicepresidente della Camera ha annunciato la chiusura della votazione sull’emendamento principale della nuova legge elettorale, relativo alle preferenze. La maggioranza perde consensi e si prepara una verifica interna. La decisione arriva dopo un lungo scrutinio e segnala tensioni tra i gruppi politici coinvolti. La questione delle preferenze resta al centro del dibattito, mentre si attendono i risultati ufficiali delle votazioni.