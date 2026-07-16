la maggioranza inciampa ancora nuova frattura sulle preferenze

Dopo essere andata sotto martedì, la compagine che sostiene il governo va in tilt su un emendamento di Futuro nazionale. Fdi lo sostiene, Fi e Lega no e la proposta si arena. Passa invece il voto ai fuorisede. Passano alla Camera i primi due articoli della riforma elettorale voluta dalla maggioranza. A scrutinio segreto l’articolo 1 ha incassato 208 sì, 143 contrari e 3 astenuti. Il secondo articolo ha ottenuto 213 voti favorevoli e 144 voti contrari. Il primo elimina i collegi uninominali e introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza che scatta se si ottiene almeno il 42% dei voti. Introduce le liste plurinominali e le liste circoscrizionali nazionali, con cui si attribuiscono i deputati e i senatori, 70 e 35, collegati al premio di governabilità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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