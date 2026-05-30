Il leader di Futuro Nazionale ha criticato la nuova proposta di legge elettorale presentata dal centrodestra alla Camera. Secondo lui, la maggioranza ha fatto un passo indietro sulle preferenze. La riforma è stata discussa recentemente in Commissione Affari costituzionali. Nessuna altra informazione sui dettagli della proposta o sui commenti delle altre forze politiche.

Il leader di Futuro Nazionale si scaglia contro la nuova versione della proposta di riforma della legge elettorale, presentata qualche giorno fa dal centrodestra in Commissione Affari costituzionali alla Camera. Per l'ex generale, la maggioranza è colpevole di aver compiuto un passo indietro sulle preferenze, promesse per mesi ma non presenti nel testo. Per questo, l'ex generale annuncia battaglia in Aula per restituire ai cittadini la possibilità di scegliere i loro rappresentanti “Il centrodestra ha depositato il nuovo testo sulla legge elettorale. Si parla di ballottaggio, premio di maggioranza e correttivi tecnici tra Camera e Senato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Legge elettorale, Vannacci contro la nuova proposta: ‘Da maggioranza passo indietro sulle preferenze’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Generale Vannacci chiarisce la sua posizione sul referendum del 22 e 23 Marzo

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, via alle trattative nella maggioranza. Ma la mediazione sulle preferenze non si sbloccaLe trattative sulla legge elettorale sono in corso all’interno della maggioranza, che sta cercando di accelerare le modifiche, ma il testo-bis non è...

Legge elettorale, Forza Italia frena sul premio di maggioranza e lancia una nuova propostaLa discussione sulla riforma della legge elettorale prosegue con divisioni all’interno del centrodestra.

Temi più discussi: Rischio pareggio al voto anche con il Melonellum. Destra, Vannacci decisivo; FdI corteggia Vannacci: Bignami in missione per conto della premier; Forza Italia, Occhiuto frena sulla legge elettorale e avverte: No a Vannacci; Roberto Vannacci in Sicilia (28.05.2026).

Vuoi la mia? La legge elettorale rimane così come è oggi. Modificarla offre un argomento all’opposizione e rischia di ritorcersi contro chi l’ha proposta. A meno che sia fatta con particolare intelligenza e a seguito di accordi nascosti con i vari Vannacci e (impro x.com

Legge elettorale, nel centrodestra è stallo sulle preferenzeTabella di marcia serrata: il gong suonerà i primi di agosto. Il governo si dà due mesi per approvare la riforma elettorale dello Stabilicum alla Camera. Se non ci riesce entro ... ilgazzettino.it

Rischio pareggio al voto anche con il Melonellum. Destra, Vannacci decisivoSimulazioni di Youtrend con la nuova legge elettorale. Possibile stallo se il vincitore è diverso tra Camera e Senato ... repubblica.it