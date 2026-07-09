Legge elettorale il centrodestra spaccato sulle preferenze rinvia ancora Mentre Vannacci continua a martellare la maggioranza
Il centrodestra rinvia ancora sul tema delle preferenze nella legge elettorale, con Fratelli d’Italia che insiste sulla loro importanza per restituire ai cittadini la possibilità di scegliere i rappresentanti. Al contrario, Forza Italia e Lega preferiscono affidarsi a esperti tecnici, evitando di affrontare la questione immediatamente. Nel frattempo, il generale Vannacci continua a criticare duramente la maggioranza, mantenendo alta la tensione politica.
In queste giornate estive è sempre la legge elettorale a dividere la maggioranza, anche se i leader fanno finta di non accorgersene. Mentre Fratelli d’Italia insiste sulle preferenze come bandiera della “restituzione della scelta ai cittadini”, Forza Italia e Lega frenano, affidando la partita ai “tecnici”. Risultato? Uno stallo che, a pochi giorni dall’approdo del testo in Aula (lunedì), fotografa un centrodestra lontano da un accordo. Tajani fa il vago e Salvini si sfila. Il primo a parlare ieri Antonio Tajani: “Non sceglie Meloni, non scelgo io, non sceglie Salvini: è il Parlamento che decide”, assicura il leader azzurro, spiegando che gli emendamenti saranno presentati lunedì e saranno il frutto del confronto tra i gruppi parlamentari della maggioranza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
VANNACCI CONTRO MELONI: CENTRODESTRA SPACCATO
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Non so se toccherà a lui, ma certamente sarebbe un’ottima soluzione. E molto dipende dalla legge elettorale che il centrodestra sta cercando di imporre a colpi di maggioranza. Tra Bersani, La Russa e Vannacci, la scelta è…obbligata! x.com
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