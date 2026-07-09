In queste giornate estive è sempre la legge elettorale a dividere la maggioranza, anche se i leader fanno finta di non accorgersene. Mentre Fratelli d’Italia insiste sulle preferenze come bandiera della “restituzione della scelta ai cittadini”, Forza Italia e Lega frenano, affidando la partita ai “tecnici”. Risultato? Uno stallo che, a pochi giorni dall’approdo del testo in Aula (lunedì), fotografa un centrodestra lontano da un accordo. Tajani fa il vago e Salvini si sfila. Il primo a parlare ieri Antonio Tajani: “Non sceglie Meloni, non scelgo io, non sceglie Salvini: è il Parlamento che decide”, assicura il leader azzurro, spiegando che gli emendamenti saranno presentati lunedì e saranno il frutto del confronto tra i gruppi parlamentari della maggioranza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Legge elettorale, il centrodestra spaccato sulle preferenze rinvia ancora. Mentre Vannacci continua a martellare la maggioranza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VANNACCI CONTRO MELONI: CENTRODESTRA SPACCATO

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, Vannacci contro la nuova proposta: ‘Da maggioranza passo indietro sulle preferenze’Il leader di Futuro Nazionale ha criticato la nuova proposta di legge elettorale presentata dal centrodestra alla Camera.

Legge elettorale, Vannacci attacca il centrodestra sulle preferenze: “Le segreterie vogliono mantenere il potere”Roberto Vannacci ha criticato il centrodestra per la mancata intesa sulla legge elettorale, sostenendo che le segreterie dei partiti vogliono...

Temi più discussi: Da Vannacci a Di Battista, a Calenda: chi può far perdere le elezioni a centrodestra e centrosinistra; Lista d’attesa Prima dei sondaggi, Vannacci e Onorato devono fare i conti con la raccolta firme; Vannacci continua a togliere voti al centrodestra; Centrodestra e centrosinistra, perché sono in crescita solo i consensi degli estremi.

Non so se toccherà a lui, ma certamente sarebbe un’ottima soluzione. E molto dipende dalla legge elettorale che il centrodestra sta cercando di imporre a colpi di maggioranza. Tra Bersani, La Russa e Vannacci, la scelta è…obbligata! x.com

Legge elettorale, il centrodestra spaccato sulle preferenze rinvia ancora. Mentre Vannacci continua a martellare la maggioranzaIn queste giornate estive è sempre la legge elettorale a dividere la maggioranza, anche se i leader fanno finta di non accorgersene. Mentre Fratelli d’Italia insiste sulle preferenze come bandiera ... lanotiziagiornale.it

Legge elettorale, Vannacci attacca il centrodestra sulle preferenze: Le segreterie vogliono mantenere il potereRoberto Vannacci torna a chiedere una legge elettorale fondata sulle preferenze e critica il ... msn.com

Gli italiani e la nuova legge elettorale reddit