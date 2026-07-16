La Lega esprime preoccupazione per l'effetto flipper, mentre Riccardo Molinari garantisce la lealtà del partito. In via Bellerio si registrano comunque malumori sulle preferenze politiche, che potrebbero creare incertezze in caso di seggi contesi. Nessuna decisione è stata ancora presa, e le tensioni interne si concentrano sulle scelte di voto. La situazione resta in evoluzione e non sono state comunicate date ufficiali.

Riccardo Molinari assicura la lealtà del Carroccio. Tuttavia anche in via Bellerio si registrano malumori sulle preferenze, che causerebbero l’incertezza in caso di seggi contesi. In via Bellerio la linea ufficiale non cambia: la Lega ha votato a favore delle preferenze e i suoi deputati hanno rispettato l’indicazione del partito. Ma la bocciatura dell’emendamento della maggioranza, respinto per un solo voto, ha lasciato sospetti e sfumature diverse nelle dichiarazioni dei vertici del Carroccio. Tanto che un deputato leghista, a microfoni spenti, prova a liquidare la caccia ai responsabili con una battuta: «Vuole sapere chi sono stati? Praticamente tutti, o quasi». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Lega teme «l’effetto flipper»

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