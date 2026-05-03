GTP Porsche teme l’effetto domino dopo l’uscita di Acura

Recentemente, Acura ha annunciato l’uscita dal campionato IMSA, suscitando preoccupazioni tra altri produttori di automobili sportive. Porsche ha espresso timori riguardo a possibili ripercussioni a catena, temendo che altri marchi possano decidere di seguire l’esempio. La decisione di Honda di ritirarsi dall’impegno nel campionato potrebbe influenzare ulteriormente la presenza di vetture nei prossimi eventi. Nessuna delle aziende ha ancora confermato piani concreti di uscita o di modifica delle strategie sportive.

? Cosa scoprirai Quali altri costruttori potrebbero seguire la scia di Acura?. Come influirà il ritiro di Honda sulla griglia IMSA?. Perché Porsche teme che i costi eccessivi svuotino il campionato?. Cosa cambierà con l'unificazione tecnica prevista per il 2030?.? In Breve Acura sposterà il programma ufficiale verso l'IndyCar alla fine della stagione 2026.. L'accordo tra Porsche e Team Penske è pianificato fino alla stagione 2027.. Nuove regolamentazioni tecniche potrebbero unificare i programmi GTP e Hypercar nel 2030.. Urs Kuratle gestisce la divisione LMDH di Porsche analizzando i costi operativi.. La decisione di Honda Racing Corporation USA di sospendere la propria attività nel campionato GTP alla fine della stagione 2026 preoccupa i vertici di Porsche per possibili ripercussioni sul settore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GTP, Porsche teme l’effetto domino dopo l’uscita di Acura Notizie correlate Honda cambia rotta: addio al programma Acura GTP per puntare alla IndyCar? Cosa sapere HRC USA interromperà il programma Acura GTP nell'IMSA alla fine della stagione 2026. Crisi Realco, si teme effetto domino: "Si tutelino le attività di vicinato"La crisi senza fondo di Realco-Sigma, presente sul territorio dell’Unione Val d’Enza con i diversi marchi del gruppo, non è solo una vicenda...