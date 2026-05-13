A Susegana, le piccole imprese che lavorano con Electrolux temono conseguenze negative a causa di un possibile effetto domino. La crisi ha sollevato interrogativi sulla stabilità delle aziende che fanno parte della catena di forniture locali e sulla possibilità che molte possano chiudere nei prossimi mesi. Le preoccupazioni riguardano soprattutto le imprese più piccole che dipendono direttamente dai contratti con il colosso dell’elettronica.

? Domande chiave Quali piccole imprese rischiano il fallimento per l'effetto domino?. Come influirà la crisi sulla catena dei fornitori locali?. Perché le diocesi del Triveneto si sono unite alla protesta?. Cosa farà la Regione Veneto per proteggere l'indotto artigiano?.? In Breve Severino Dal Bo di Confartigianato Conegliano segnala rischi per le realtà artigiane.. Le diocesi del Triveneto esprimono preoccupazione per l'impatto economico territoriale.. Alberto Stefani coordina il dialogo tra Regione Veneto e governo nazionale.. Il rischio colpisce fornitori di pezzi e servizi nelle zone di Susegana.. A Susegana il clima tra le officine e le famiglie è diventato pesante dopo che la crisi della Electrolux ha acceso i riflettori su un rischio che riguarda l’intero territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Susegana, il rischio Electrolux: l’indotto teme l’effetto domino

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