La laurea di BigMama e quel segreto strappalacrime

La cantante nota per il suo successo ha recentemente conseguito una laurea. Durante il festeggiamento, ha condiviso un ricordo legato a un passato difficile, descrivendo un segreto che ha segnato la sua vita. La notizia ha fatto il giro dei social e dei media, attirando l’attenzione sul suo percorso personale oltre a quello artistico. La cantante ha anche ringraziato chi l’ha sostenuta nel percorso accademico, senza fornire dettagli specifici sulla sua storia.

. La celebre cantante festeggia un traguardo accademico inatteso, ma dietro la laurea di BigMama emerge una commovente confessione legata al suo passato difficile. BigMama aggiunge un nuovo capitolo alla sua storia personale e professionale e questa volta il palco lascia spazio all’aula universitaria. La cantante, all’anagrafe Marianna Mammone, si è laureata in Urbanistica al Politecnico di Milano, trasformando una giornata di studio e sacrifici in una festa condivisa con la famiglia, gli amici e i tanti fan che da sempre seguono il suo percorso. La festa per la laurea. All’uscita dalla facoltà di Architettura e Ingegneria Civile ad attenderla c’erano applausi, abbracci, sorrisi e la tradizionale corona d’alloro impreziosita da rose bianche. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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