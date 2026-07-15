BigMama dottoressa | la laurea dopo la malattia e quel messaggio speciale alla famiglia

Big Mama, nome d’arte di Marianna Mammone, si è laureata in Urbanistica al Politecnico di Milano. La laurea arriva dopo aver affrontato una malattia, e ha condiviso un messaggio speciale dedicato alla famiglia. Il percorso di studi, iniziato nel 2018, si è concluso con successo mentre continuava la carriera musicale. La cantante ha annunciato il traguardo sui social, ringraziando chi l’ha sostenuta durante il percorso.

Big Mama, all’anagrafe Marianna Mammone, ha raggiunto un importante traguardo personale oltre a quelli conquistati nella musica: si è laureata in Urbanistica al Politecnico di Milano, completando un percorso di studi iniziato nel 2018 e portato avanti parallelamente alla sua carriera artistica. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante sui social, dove ha condiviso alcune foto con la tradizionale corona d’alloro, la tesi tra le mani e l’abbraccio dei genitori. A corredo degli scatti ha scritto semplicemente: “ Ora chiamami dottoressa xoxo “. Mentre le scattavano le foto, Marianna si è tolta la corona e l’ha poggiata sulla testa di sua mamma.... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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