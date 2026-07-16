La Juve ' sgambetta' la Roma | preso lo svincolato Celik già fatte le visite mediche

La Juventus ha concluso l'acquisto di Zeki Celik, che era svincolato dalla Roma dal 30 giugno. Il difensore turco ha già effettuato le visite mediche con i bianconeri. In precedenza, si pensava che Celik potesse rinnovare con la Roma, ma l'interesse della Juventus ha interrotto questa possibilità. Non sono stati resi noti dettagli contrattuali o altre formalità legate all'accordo.

La Juve ha chiuso per Zeki Celik. Il terzino turco, ufficialmente svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava a un passo dal trovare un nuovo accordo per prolungare la sua avventura in giallorosso, ma il blitz dei bianconeri ha scompaginato le carte. L'esterno turco ha già svolto le visite mediche a Torino: per lui pronto un contratto triennale., Giovanni Carnevali e Ricky Massara hanno deciso di accelerare, inserendosi con decisione nella corsa al difensore e chiudendo rapidamente la trattativa. Una manovra necessaria per consegnare a Spalletti un giocatore esperto e di sicura affidabilità per completare il pacchetto arretrato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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