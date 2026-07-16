La Juve ' sgambetta' la Roma | preso lo svincolato Celik già fatte le visite mediche

Da sportmediaset.mediaset.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha concluso l'acquisto di Zeki Celik, che era svincolato dalla Roma dal 30 giugno. Il difensore turco ha già effettuato le visite mediche con i bianconeri. In precedenza, si pensava che Celik potesse rinnovare con la Roma, ma l'interesse della Juventus ha interrotto questa possibilità. Non sono stati resi noti dettagli contrattuali o altre formalità legate all'accordo.

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La Juve ha chiuso per Zeki Celik. Il terzino turco, ufficialmente svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava a un passo dal trovare un nuovo accordo per prolungare la sua avventura in giallorosso, ma il blitz dei bianconeri ha scompaginato le carte. L'esterno turco ha già svolto le visite mediche a Torino: per lui pronto un contratto triennale., Giovanni Carnevali e Ricky Massara hanno deciso di accelerare, inserendosi con decisione nella corsa al difensore e chiudendo rapidamente la trattativa. Una manovra necessaria per consegnare a Spalletti un giocatore esperto e di sicura affidabilità per completare il pacchetto arretrato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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