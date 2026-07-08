Il centrocampista del Milan ha concluso il suo contratto con il club, con le visite mediche già completate. La risoluzione del contratto permette al club di risparmiare circa 4 milioni di euro sul bilancio. In questi giorni si stanno definendo anche altri movimenti di mercato, con nuovi acquisti e cessioni in corso.

In casa Milan si vivono giorni di calciomercato piuttosto roventi: in entrata, certo, con gli arrivi di Gonçalo Ramos e Mario Gila, ma anche in uscita. Uno dei primi giocatori a lasciare - stavolta in via definitiva - il club di Via Aldo Rossi sarà il centrocampista algerino Ismaël Bennacer. Un tempo era una colonna del Milan di Stefano Pioli, con cui ha vinto da protagonista lo Scudetto nel 2022. Una serie di infortuni, però, ha frenato la sua ascesa e ridimensionato, inevitabilmente, la carriera di un giocatore che, per caratteristiche tecniche ed effettiva bravura, avrebbe meritato decisamente di più. Il bilancio dei prestiti tra Marsiglia e Zagabria. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, addio a Bennacer con risoluzione: visite mediche già fatte e cifre del risparmio a bilancio

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