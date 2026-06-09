Il trasferimento di Alexander Sorloth alla Juventus è in fase avanzata. Il calciatore norvegese ha già sostenuto le visite mediche con il club. La trattativa, secondo fonti spagnole, sembra in dirittura d’arrivo. La società juventina sta definendo gli ultimi dettagli per formalizzare l’accordo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le parti sembrano vicine a concludere l’affare.

di Alessio Lento Calciomercato Juve: il nome di Alexander Sorloth è ormai sulla bocca di tutti i tifosi bianconeri e, secondo l’emittente spagnola TVE, l’attaccante norvegese avrebbe addirittura già svolto le visite mediche negli Stati Uniti, in vista del suo trasferimento alla Juventus per la prossima stagione. Anche se la conferma ufficiale da parte dei club non è ancora arrivata, questo tipo di indiscrezione, se confermata, segnerebbe un’ accelerata impressionante su una trattativa che, fino a pochi giorni fa, sembrava più un’ipotesi concreta che una realtà imminente. Il centravanti di Atletico Madrid è stato a lungo nel mirino dei bianconeri come rinforzo per l’attacco dopo il destino segnato di Dusan Vlahovi c, che lascerà Torino a parametro zero a fine giugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve: accelerata Sorloth. Dalla Spagna: ha già fatto le visite mediche

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