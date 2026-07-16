La Ginnastica Petrarca ha partecipato all’European Gym For Life, il principale concorso europeo di ginnastica a livello amatoriale. L’evento si è svolto in una località non specificata e ha visto coinvolte squadre provenienti da diversi paesi europei. La squadra italiana ha presentato una performance incentrata su elementi di ginnastica artistica e coreografie di gruppo. La partecipazione ha coinvolto atleti di varie fasce d’età, senza indicazioni su risultati o classifiche finali.

Arezzo, 16 luglio 2026 – Un palcoscenico internazionale per la Ginnastica Petrarca all’European Gym For Life. Il più importante contest europeo dedicato alla Gymnaestrada, giunto alla quinta edizione, è andato in scena nella vicina Pistoia dove oltre seimila atlete e atleti hanno portato il loro contributo a una grande festa della ginnastica all’insegna di inclusione, creatività, condivisione e spettacolo. In questo contesto d’eccezione è riuscito a emergere proprio il gruppo petrarchino che, da anni tra le massime espressioni della disciplina, ha meritato il premio “Silver Awards” per una coreografia in cui è stata raccontata l’ansia giovanile attraverso la sintesi tra elementi di ritmica, artistica e danza, coniugando sport e arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Ginnastica Petrarca protagonista all’European Gym For Life

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