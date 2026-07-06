Il 6 giugno 2026, un giovane ginnasta della Ginnastica Petrarca ha partecipato a uno stage internazionale organizzato dalla European Gymnastics ad Arezzo. Nato nel 2012, l’atleta ha preso parte all’evento, che ha coinvolto giovani talenti da diverse nazioni. La partecipazione rappresenta un’occasione di confronto e formazione a livello europeo. La presenza di atleti di varie provenienze evidenzia il carattere internazionale dello stage.

Arezzo, 6 giugno 2026 – Importante esperienza internazionale per Michael Carta della Ginnastica Petrarca. Il giovane atleta, nato nel 2012, è rientrato tra i due soli italiani convocati dalla federazione per lo stage di allenamento della European Gymnastics che rappresenta un’occasione di incontro, confronto e formazione tra promesse della Ginnastica Artistica Maschile di tutto il continente. L’evento, in programma al PalaDiCerbo di Salerno fino a mercoledì 8 luglio, sta riunendo i migliori Allievi di sedici Paesi europei che sono coinvolti in un ciclo intensivo di lezioni con l’obiettivo di favorire la crescita tecnica, di ampliare il bagaglio di esperienze oltre ai confini nazionali e di promuovere lo scambio di competenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Michael Carta della Ginnastica Petrarca allo stage della European Gymnastics

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Ginnastica Petrarca negli annali: Michael Carta è campione d’Italia

La Ginnastica Petrarca festeggia un titolo nazionale: Michael Carta è campione d'ItaliaUn ginnasta nato nel 2012 ha vinto il titolo italiano nel campionato individuale allievi di ginnastica artistica maschile.

Argomenti più discussi: Ginnastica Falciai, un’estate di convocazioni nazionali: tante atlete protagoniste nei collegiali della Federazione; Il silenzio dopo il cambio di proprietà: cosa sta succedendo alla Pallacanestro Trieste; Un tifoso inglese scompare andando ai Mondiali: lo ritrovano in un bar di Barcellona dopo 10 giorni; Nations Championship: l’Italia in Giappone per partire col piede giusto.

Michael Carta della Ginnastica Petrarca allo stage della European GymnasticsIl giovane atleta, classe 2012, sta vivendo un’importante esperienza internazionale con i migliori coetanei europei ... lanazione.it

Consapevolezza della Rabbia reddit