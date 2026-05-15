Life Isla vita è uno spettacolo! in scena al Petrarca

Stasera al teatro Petrarca di Arezzo si terrà uno spettacolo di solidarietà con musica e performance dal vivo. L’evento si svolge in una data di maggio 2026 e coinvolge il pubblico in un’occasione dedicata a raccogliere fondi e sensibilizzare su temi sociali. La manifestazione prevede l’esibizione di artisti locali e momenti di intrattenimento, con ingresso gratuito o a offerta libera. La serata mira a coinvolgere la comunità e promuovere iniziative di sostegno.

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