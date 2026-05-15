Life Isla vita è uno spettacolo! in scena al Petrarca

Da lanazione.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera al teatro Petrarca di Arezzo si terrà uno spettacolo di solidarietà con musica e performance dal vivo. L’evento si svolge in una data di maggio 2026 e coinvolge il pubblico in un’occasione dedicata a raccogliere fondi e sensibilizzare su temi sociali. La manifestazione prevede l’esibizione di artisti locali e momenti di intrattenimento, con ingresso gratuito o a offerta libera. La serata mira a coinvolgere la comunità e promuovere iniziative di sostegno.

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Arezzo, 15 maggio 2026  – In arrivo una serata di solidarietà, musica e spettacolo quella in programma stasera al teatro Petrarca di Arezzo. Casa Thevenin, Croce Rossa e Calcit di Arezzo organizzano per le ore 21 « Life Is..la vita è uno spettacolo! ». Il ricavato della serata sarà destinato alle tre associazioni a sostegno delle loro attività istituzionali. Per partecipare sarà richiesta un’offerta minima di 20 euro a persona. La prenotazione posti è obbligatoria presso la segreteria Calcit in piazza San Jacopo 278 oppure via whatsapp 328 7254025 o mail [email protected]. Ma la settimana di iniziative solidali e musica non finisce qui. Prosegue la Primavera in compagnia del Calcit e dei suoi mille appuntamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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