La Germania vara una stretta anti evasione fiscale | più AI e analisi dei dati obbligo di registratore di cassa e carcere fino a 15 anni

Notizia in breve

La Germania ha approvato nuove misure contro l’evasione fiscale, prevedendo pene fino a 15 anni di carcere per i reati più gravi. È stato introdotto l’obbligo di utilizzo del registratore di cassa e aumentati i controlli tramite intelligenza artificiale e analisi dei dati. Sono state eliminate le possibilità di impunità attraverso l’autodenuncia. Le autorità continueranno a intensificare i controlli e le sanzioni contro chi evade le tasse.