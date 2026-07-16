La Germania vara una stretta anti evasione fiscale | più AI e analisi dei dati obbligo di registratore di cassa e carcere fino a 15 anni

Da ilfattoquotidiano.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Germania ha approvato nuove misure contro l’evasione fiscale, prevedendo pene fino a 15 anni di carcere per i reati più gravi. È stato introdotto l’obbligo di utilizzo del registratore di cassa e aumentati i controlli tramite intelligenza artificiale e analisi dei dati. Sono state eliminate le possibilità di impunità attraverso l’autodenuncia. Le autorità continueranno a intensificare i controlli e le sanzioni contro chi evade le tasse.

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Quindici anni di carcere per i casi più gravi di evasione fiscale, stop all’ impunità garantita dall’autodenuncia e controlli sempre più affidati all’ intelligenza artificiale e all’ analisi dei dati. Il governo guidato dal cancelliere Friedrich Merz ha presentato un piano d’azione che punta a irrigidire il contrasto ai reati tributari, rafforzando al tempo stesso gli strumenti investigativi. Secondo le stime del ministro delle Finanze Lars Klingbeil, le casse pubbliche dovrebbero così recuperare 1 miliardo di euro di maggiori entrate già nel 2027, a fronte di un bilancio federale che il prossimo anno prevede una spesa di 555,4 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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