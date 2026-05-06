Panama ha annunciato l’introduzione di una tassa del 15% applicata alle multinazionali con sede nel paese che non svolgono attività economiche effettive sul territorio. La misura mira a modificare lo status fiscale del paese, che finora è stato considerato un centro di vantaggi fiscali per le aziende straniere. La decisione fa parte di un intervento volto a ridurre le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva.

Panama ha annunciato che imporrà una tassa del 15% su tutte le multinazionali che hanno sede nel Paese ma che non hanno attività economiche reali sul territorio nazionale. Si tratta di una decisione importante per far rimuovere Panama dalla cosiddetta “ lista nera ” dei paradisi fiscali dell’Unione europea, un elenco aggiornato due volte all’anno che include gli Stati che non collaborano con le autorità comunitarie per trovare le aziende che eludono le tasse. Far parte di questa lista è molto penalizzante per uno Stato e per le sue aziende, visto che comporta anche una serie di controlli supplementari su qualsiasi operazione bancaria e finanziaria ne caso in cui si facciano affari con un’azienda europea.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nuova tassa al 15%, Panama non sarà più un paradiso fiscale: la nuova stretta

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