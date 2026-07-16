La Germania accelera sul riarmo? In sei mesi quasi raddoppiate le obiezioni di coscienza registrate nel 2025

Nel primo semestre del 2026, le obiezioni di coscienza in Germania sono quasi raddoppiate rispetto all’intero 2025. Al 30 giugno, l’Ufficio federale aveva registrato già 5.000 domande, un aumento significativo rispetto ai dati dell’anno precedente. Il numero di richieste di obiezione di coscienza continua a crescere, segnando un incremento marcato nel primo semestre rispetto all’intero anno precedente.

Il numero di domande di obiezione di coscienza in Germania è nuovamente aumentato in modo marcato nel primo semestre del 2026. Al 30 giugno di quest’anno, l’ Ufficio federale tedesco per gli affari della famiglia e le funzioni della società civile (BAFzA) aveva già ricevuto 5.862 domande per il servizio civile. Lo ha riportato il Redaktiosnetzwerk Deutschland (RDN). Nel primo trimestre dell’anno Oliver Neurath per ARD aveva riportato che fossero già 2.656. Come raffronto nel 2025 erano state solo 3.879, e nel 2024 appena 2.249. Nel 2011 – anno in cui è stata sospesa la coscrizione obbligatoria – invece erano state registrate ancora 4.348 istanze; elenca adesso sempre ARD. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Germania, riarmo e riconversione industriale - Re Start 02/04/2026

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